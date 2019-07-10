На мітингу в Москві затримали батька арештованого у справі "Хізб ут-Тахрір"

На мітингу проти репресій в окупованому Криму, який пройшов сьогодні на Красній площі в Москві, затримали сімох кримських татар, серед яких - батько заарештованого у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Емірусеінова.

Про це повідомив в Facebook журналіст Антон Наумлюк.

"У Москві на Красній площі затримано сімох осіб, учасників пікету проти переслідування кримських татар на півострові .... Серед затриманих: Сіяр Гафаров 1952 р.н., Ескендер Люманов 1964 р.н., Енвер Мустафаєв 1951 р.н., Решат Емірусеінов 1950 р.н., батько одного з фігурантів справи Хізб ут-Тахрір, Енвер Сейтмеметов 1951 року народження., активіст кримськотатарського національного руху і вчитель історії ", - поінформував Наумлюк.

Як повідомляв Укрінформ, учора "суд" в окупованому Сімферополі продовжив термін тримання під вартою Рустему Емірусеінову і затриманим одночасно з ним в лютому цього року Ескендеру Абдулганіеву і Арсену Абхаірову до 13 вересня 2019 року. Організація Хізб ут-Тахрір, в приналежності до якої їх обвинувачують, дозволена в Україні і заборонена в Росії.

Сьогодні, 10 липня, на Красній площі в Москві кримськотатарські активісти провели мітинг проти переслідувань мусульман у Криму. Сімох учасників мітингу затримали і, за інформацією правозахисників, везуть в ОВС Китай-місто.

Акція була приурочена до розгляду апеляційної скарги на вирок «у справі Хізб ут-Тахрір» (Бахчисарайська група), який відбудеться завтра у Верховному суді РФ.

Сьогодні в офісі Московської Гельсінської групи о 15:00 відбудеться прес-конференція, присвячена справі Бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір. Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі, Абільтарова Рустема, Абсеітова Зеврі і Меметова Ремзі - до 9 років ув'язнення кожного.

Фото: Антон Наумлюк