У Москві розігнали мітинг на підтримку кримських татар, є затримані

На Красній площі у Москві пройшов мітинг на підтримку незаконно ув'язнених кримських татар.

Людей з плакатами, які протестували проти репресій в окупованому Криму, російські силовики "змели" менш ніж за 10 хвилин, повідомив у відеокоментарі на своїй сторінці у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Сьогодні у Москві на Красній площі більш ніж 15 кримських татар, ветеранів кримськотатарсього національного руху вийшли з відкритим протестом проти репресій, які проводяться російськими окупантами в Криму... Нашим людям не вдалося простояти довго. Їх "змели" за 7-8 хвилин", - зазначив Чубаров.

Як уточнює російський телеканал «Дождь», російські силовики затримали на мітингу сімох кримськотатарських активістів

"Кримськотатарські активісти вийшли на Красну площу з плакатами проти кримінальних справ стосовно представників їхнього народу. Семеро осіб затримано, решта розійшлися. Учасники акції тримали в руках плакати «Боротьба з тероризмом в Криму - це боротьба з інакомисленням», «Наші діти не терористи» та інші. Затриманих везуть в ОВС «Китай-місто»", - йдеться в повідомленні.

Акція пов'язана з запланованим на 11 липня розглядом скарги на вирок чотирьом кримським татарам у Верховному суді.

Раніше у грудні минулого року суд у Ростові-на-Дону відправив їх у колонію на терміни від 9 до 17 років у справі про створення бахчисарайського осередку організації «Хізб ут-Тахрір».

В Україні діяльність даної організації була дозволена. Після окупації Криму Росією учасники «Хізб ут-Тахрір» почали зазнавати масових переслідувань.

Фото: телеканал "Дождь"