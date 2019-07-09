Перший заступник представника Президента в Криму подав у відставку

Перший заступник Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізет Гданов подав у відставку.

Про це Гданов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняв рішення подати у відставку, але боротьбу за повернення в вільний від російських окупантів Крим не залишу ніколи... Дякую за підтримку і співпрацю команді Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим", - зазначив він.

Гданов пообіцяв, що робота Представництва залишиться під особливою увагою громадськості. Під контролем триматимуться питання перекриття водопостачання на півострів до деокупації, збереження санкцій для РФ за анексію Криму тощо.

"Робота Представництва по внесенню змін до розділу Х Конституції України відносно майбутнього нового статусу Криму (шлях до звільнення Криму) після оновлення Верховної Ради України потребує публічного щомісячного звіту, і це ми запровадимо", - також запевнив Гданов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 червня 2019 року глава держави Володимир Зеленський призначив постійним представником Президента України в АРК Антона Кориневича.