Суддя, яка призупинила ліцензію SkyUp, подала у відставку

Суддя Баришівського районного суду Олена Литвиненко, яка ухвалила рішення про призупинення дії ліцензії авіаперевізника SkyUp, подала заяву про відставку.

Про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

Зокрема, в проекті порядку денному засідання ВРП, запланованому на 18 липня, передбачено “розгляд матеріалів щодо звільнення суддів із посад за загальними обставинами». В цьому пункті вказано прізвище судді Баришівського райсуду Київської області Олени Литвиненко, питання щодо якої розглядатиметься «у зв’язку з поданням заяви про відставку».

Як повідомлялося, 25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness).

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевнив, що компанія продовжить працювати в нормальному режимі без жодних стресів для пасажирів. Крім того, міністр побачив у цьому рішенні сліди співвласника найбільшого авіаперевізника країни, компанії МАУ Ігоря Коломойського.

У свою чергу авіаперевізник подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області. Прес-служба лоукостера також стверджує, що позов подала людина, «яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом».

Згодом журналісти програми “Схеми” знайшли жінку, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду. Вона підтвердила, що ніколи не була клієнткою компанії і позов проти SkyUp не подавала.

Приватний український перевізник SkyUp розпочав польоти в травні 2018 року. Компанія наразі літає в Хорватію, Вірменію, ОАЕ, Францію, Португалію, Болгарію, Словаччину, Грузію, Іспанію, Італію та Кіпр.