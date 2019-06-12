SkyUp оскаржила рішення суду про призупинення ліцензії

"Дана ухвала вже оскаржена авіакомпанією у Київському апеляційному суді", - зазначив міністр.

За його словами, рішення райсуду - "більш, ніж просто дивне" і не є його компетенцією.

Омелян підкреслив, що питання ліцензій належить до компетенції Державіаслужби. "Видати і анулювати ліцензію може тільки Державіаслужба", - наголосив він.

Омелян також зазначив, що наразі SkyUp Airlines працює у звичайному режимі.

Він також заявив, що ситуація з авіакомпанією - "це чітка спроба втрутитися у створений нами механізм вільної конкуренції".

Як повідомляв Укрінформ, український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів. 25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує рішення суду.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну розібратися в ситуації з рішенням суду щодо позбавлення ліцензії авіакомпанії SkyUp та забезпечити її роботу в правовому полі.

Він додав, що не хоче впливати на українські суди, але інколи вони ухвалюють рішення, які «не налазять на голову».