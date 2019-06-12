Гройсман вважає, що рішення суду про ліцензію SkyUp "не налазить на голову"

«Володимир Володимирович, я звертаюся з проханням і даю доручення розібратися в межах правового поля, захистити клієнтів компанії і все зробити для того, щоб на рівні високої якості безпеки в рамках закону компанія продовжувала працювати»,- сказав Гройсман, звертаючись до Омеляна.

Він додав, що не хоче впливати на українські суди, але інколи вони ухвалюють рішення, які «не налазять на голову».

«Я не хочу впливати на українські суди, але інколи деякі індивідууми судової системи приймають рішення, які просто на голову не налазять. Суддя Баришівського райсуду призупинив ліцензію однієї з авіакомпаній України (SkyUp - ред). Поважаючи судову гілку влади, хочу сказати, що в деяких індивідуумів є чіткий конфлікт із здоровим глуздом і з законодавством України», - сказав Гройсман.

Він також попросив Мін'юст підготувати щодо всіх подібних випадків персональний лист на всі органи судової влади, які мають відповідати за це, щоб кожний випадок був розглянутий. Крім того, він попросив Мін'юст підготувати лист про такі випадки на ім'я Президента України. У свою чергу Омелян зазначив, що у міністерстві вже розробили механізм, який дасть можливість авіакомпанії працювати без жодних стресів для пасажирів та самої компанії. «Ми вважаємо, що те що відбувається зараз, є чіткою спробою втрутитися у створений механізм вільної конкуренції. Це також спроба повернення до авіаційної монополії. Думаю, що ми цього недопустимо і збережемо дешеві авіаквитки та велику кількість рейсів», - сказав Омелян.

Як повідомляв Укрінформ, український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів. 25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує рішення суду. 12 червня Омелян також заявив, що рішення Баришівського райсуду Київської області щодо призупинення дії ліцензії SkyUp Airlines є недійсним, адже такі рішення має компетенцію приймати тільки адміністративний суд.