Авіакомпанії SkyUp незаконно призупинили ліцензію - Омелян

"Поки я міністр інфраструктури - SkyUp буде літати, і компанії нічого не загрожує. Всі пасажири можуть бути певні, що це стабільна авіакомпанія, яка надає якісні і дешеві послуги, і жодні політичні "рішення" рейдерів не вплинуть на її роботу і розвиток", - підкреслив Омелян.

Він додав, що районний суд немає жодної компетенції ухвалювати такі рішення. "Це є прерогативою виключно адміністративного суду", - підкреслив міністр.

Читайте також: Резервний літак компанії SkyUp зламався через 20 хвилин після злету

Як повідомляв Укрінформ, український лоукостер компанія SkyUp Airliness розпочала польоти у травні 2018 року. Компанія неодноразово повідомляла про затримки або відміну рейсів.

25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітрянним транспортом, яка видана ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness). В свою чергу, авіаперевізник в червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує на рішення суду.