Балух почав друге голодування через нелюдські умови утримання - Денісова

“Стурбована звісткою про те, що український політв'язень Володимир Балух, якого утримують у колонії Тверської області РФ, знову оголосив голодування. Це вже друге його голодування. Минулого року Володимир голодував 205 днів. Це неабияк підірвало його здоров'я. Друге голодування є небезпечним для його життя”, - написала омбудсмен.

Вона наголосила, що нелюдські умови утримання, зокрема перебування більше двох місяців у штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом, змусили Балуха знову вдатися до такого радикального кроку.

“Український консул в РФ тричі марно намагався зустрітися з українським політв'язнем. Адміністрація установи попри те, що Володимир неодноразово заявляв, що є громадянином України, наполягає на його російському громадянстві через кримську прописку”, - зазначає Денісова.

Український омбудсмен звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ: “Я звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови тримання Володимира Балух та вжити заходів з відновлення його права на зустріч з консулом України”.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат Данило Берман в інтерв'ю «Новій газеті» повідомив, що український політв'язень, кримський активіст Володимир Балух, який відбуває покарання в колонії Тверської області Росії, оголосив нове голодування з вимогою допустити до нього консула.