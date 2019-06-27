Балух знову оголосив голодування: вимагає допустити до нього консула

«25 червня, коли я прийшов до Володимира Григоровича, він вже знав, що до нього безуспішно намагався пробитися консул його країни. До цього Балух двічі подавав заяву, що якщо до нього не допустять консула України, то він оголосить голодування. Оскільки адміністрація всі ці заяви проігнорувала, Володимир Григорович повідомив мені, що з вечора 25 числа починає голодування», - зазначив адвокат.

За його словами, 26 червня він відвідав свого підзахисного, щоб довідатися про його здоров'я і справах. Тоді Балух і підтвердив, що перестав приймати їжу, і передав адвокату письмове повідомлення для адміністрації про початок голодування.

Крім того, за словами захисника, політв'язень «вимагає повернути псалтир, теплу білизну і светр». У Балуха відібрали надіслані йому раніше вітаміни.

Адвокат уточнив, що передав підзахисного заяву про початок голодування в канцелярії колонії і в УФСІН по Тверській області. Прокуратури з нагляду він сповістив про це електронною поштою, так само як і уповноважених з прав людини по Тверській області і Росії.

Як повідомлялося, після недовгого перебування в загоні колонії № 4 р. Торжок (РФ) політв'язня Володимира Балуха знову відправили в ШІЗО, де він пробуде до 2 липня. «Порушення режиму» спровокував співробітник колонії: у відповідь на скаргу Балуха на погане самопочуття і прохання відвести його до лікаря співробітник порадив «поки прилягти», після чого Балуха відправили в ШІЗО за порушення внутрішнього розпорядку.

Раніше Балуха вже відправляли в ШІЗО, а після перебування там (в кінці травня) політв'язень потрапив в тюремну лікарню.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

В кінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд Криму засудив його до 5 років позбавлення волі у двох кримінальних справах: зберігання боєприпасів і інцидент, який назвали «побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового утримання».

Балух свою провину не визнав, в знак протесту він оголосив голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.