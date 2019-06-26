Політв'язню Панову потрібна невідкладна меддопомога — Денісова

Український політв'язень Євген Панов, засуджений Росією за нібито підготовку диверсій в окупованому Криму, потребує невідкладної медичної допомоги.

Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"До мене звернувся брат українського політв’язня Євгена Панова, який утримується в російській колонії №6 Омська. Він повідомив, що адвокат, який побував у Євгена 20 червня, приголомшений станом здоров’я свого підзахисного. Євген скаржиться на погіршення зору, постійний головний біль, проблеми із зубами. Медична допомога вчасно не надається", - написала вона.

Омбудсмен також зазначила, що харчується Панов із проміжками у 15 годин. Крім того, політв'язню заборонено отримувати періодику.

"Я невідкладно звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової забезпечити дотримання прав українського громадянина Євгена Панова, а також сприяти в наданні йому належної медичної допомоги офтальмолога, окуліста, невролога та стоматолога. Тримаю ситуацію на контролі", - додала омбудсмен.

Як повідомлялося, 10 серпня 2016 року ФСБ Росії заявила про затримання 7 серпня "організатора терактів" і ліквідації "агентурної мережі Головного управління розвідки України", членом якої нібито є громадянин України Євген Панов. Пізніше його засудили у "справі диверсантів" до 8 років колонії суворого режиму. 25 жовтня минулого року Верховний суд Росії залишив у силі вирок політв'язню Панову.

Наприкінці січня стало відомо, що Євгена Панова етапували в Омську область.