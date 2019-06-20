У кримській "справі про недонесення" заслухають експерта

В окупованому Криму "суд" у так званій "справі про недонесення" задовольнив клопотання про виклик на допит експерта з метою з'ясування, "чи могло листування в Viber вестися заднім числом". Звинувачення підозрює Османа Муратова в тому, що він, нібито, знав і не повідомив у "компетентні органи" інформацію про поїздку брата його дружини Абдулкадира Кайданова до Сирії.

Про це в Facebook повідомляє "Крымская солидарность".

"Муратов заявив клопотання про допит експерта, з метою з'ясувати, чи могло вестися листування в Viber заднім числом", - йдеться в повідомленні.

За даними організації, у матеріалах справи є скріншоти листування Муратова з Кайдановим, але стороні захисту не було надано саме листування.

Як стверджує підозрюваний, він не листувався з братом своєї дружини і не знає звідки в матеріалах справи могли взятися скріншоти якогось листування. Інформація про те, що Кайданов нібито знаходиться в Сирії, уточнив він, стала йому відома від співробітників ФСБ.

У зв'язку з цим адвокат подав клопотання про витребування з ФСБ для дослідження телефона Xiaomi, вилученого співробітниками під час затримання підсудного, що і було зроблено в ході перерви.

Як стверджує Муратов, телефон був придбаний ним у квітні 2017 року, а листування датоване більш раннім періодом. На доказ цього факту за клопотанням захисту до справи була долучена роздруківка з сайту «АліЕкспресс» про купівлю телефона Муратовим.

За даними "Крымской солидарности", засідання, на якому очікується допит експерта, продовжиться завтра, 21 червня о 10.30.

Як повідомляв Укрінформ, "справу про недонесення" почали розглядати в Київському районному "суді" Сімферополя в квітні 2019 року. Осман Муратов звинувачується в так званому "недонесенні" на брата дружини за те, що той "воює в Сирії проти інтересів Росії" (ст. 205.6 Кримінального кодексу РФ). Йому загрожує до одного року позбавлення волі.

Обвинувачений у цій справі своєї вини не визнає. За словами адвоката Еміля Курбедінова, ця справа - "пробна куля", яка впливатиме на подальше застосування даної кримінальної статті проти тих, хто не погоджується співпрацювати зі слідством.