Екологічне "дежавю" у Криму: жителі окупованого Армянська скаржаться на самопочуття

Жителі Армянська, що на півночі анексованого Росією Криму, знову скаржаться на погане самопочуття, і припускають, що повторюється торішня ситуація, пов'язана з викидами на «Кримському титані».

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на інформацію місцевих жителів.

У людей багато скарг на погане самопочуття, сказала в коментарі виданню активістка з Армянська Катерина Пивовар: «опухлі очі, кашель жахливий, свербіж. Це все періодично проявляється. Особливо коли настає ніч, коли спека спадає. Те ж саме, що і було влітку (минулого року - КР). Тут все було очевидно, всі люди чудово розуміли, що буде повторення», - каже активістка.

Багато скарг на неприємні запахи в місті і нездужання також в соціальних мережах.

«Поки що викидів немає. Якщо обсяг випарів вийде за межі 50 тис. кубометрів за добу, наприклад, якщо будемо бачити динаміку до 80 тис., тоді буде окрема робоча нарада, знайдемо інструменти - аж до зупинки підприємства, чого б, звісно, не хотілося», - запевнив підконтрольний Росії «глава» Криму Сергій Аксьонов, повідомляє Інтерфакс-Росія. Разом з тим Аксьонов запевняє, що «поки баланс витримується», і в повітрі «нічого немає».

Як повідомлялося, в ніч з 23 на 24 серпня 2018 року на заводі з виробництва діоксиду титану в Армянську (на півночі окупованого Криму) - філія ТОВ «Титанові інвестиції» (до окупації - «Кримський титан») стався викид хімічних речовин, в результаті чого люди стали масово скаржитися на кашель, печіння в горлі, висип, на листі дерев з'явився жовтий наліт, а в Армянську кілька днів стояв запах кислоти.

За кілька днів окупаційна влада ухвалила рішення вивезти з міста дітей шкільного та дошкільного віку, а дорослому населенню було рекомендовано утриматися від вживання місцевих продуктів. З 14 по 23 вересня в Армянську і навколишніх селах діяв режим НС, а завод був зупинений. «Кримський титан» відновив роботу за кілька місяців. Тоді «влада» окупованого півострова запевняла, що проблема вирішена.

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, завод «Кримський титан» становить екологічну загрозу для Херсонської області.