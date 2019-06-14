Шредер назвав "законною" окупацію Криму

Німецький екс-канцлер Герхард Шредер назвав анексію і окупацію Криму "законними" і фактично закликав визнати це, а також скасувати санкції, введені проти РФ за агресію в Україні.

Про це, як інформує таблоїд Bild, колишній посадовець заявив у середу ввечері в Бранденбурзі, виступаючи перед бізнесменами в рамках передвиборних заходів Соціал-демократичної партії, членом якої він є.

"Крим - це стара російська територія. У радянські часи не мало значення, куди Крим був приписаний територіально. Але тепер це вже не так", - заявив Шредер.

На його думку, під приєднання Криму до Росії можна підвести юридичне обґрунтування, але йдеться не про відділення, а про "схвалення населенням", а тому анексія Криму Росією не може вважатися "агресивним актом".

Газета дивується такій постановці питання, зауважуючи: "цей чоловік усе ще говорить за Німеччину або вже за Москву?". Насильницьку анексію Криму Росією цей політик-бізнесмен захищав абсолютно в дусі президента РФ Володимира Путіна, йдеться в статті.

Видання зазначає, що Шредер, близький друг Путіна, роками служив російським державним компаніям (Газпром, "Північний потік", Роснефть), використовував передвиборну кампанію СДПН для реклами позицій Кремля. Перед бізнесменами він наполягав: санкції проти Росії через війну в Україні мають бути скасовані, а також заявляв, що це Україна повинна виконати Мінські угоди. Крім того, непрямо Шредер вимагав визнання нових кордонів після військового вторгнення до Криму, пише автор.

Телеканал n-tv також дивується. "Колишній канцлер часто захищає зовнішню політику Росії. Перед підприємцями в Бранденбурзі Шредер виступає як представник Путіна як ніколи відверто і виставляє окупацію українського півострова Крим законною", - йдеться в матеріалі. У ньому наголошується, що колись широко шанований глава уряду Федеративної Республіки все більш відкрито пропагує погляди Росії на основні конфлікти у світі.

ЗМІ зазначає, що заяви Шредера цілком могли знайти відгук у Бранденбурзі. У східних німецьких землях більше симпатизують Росії, ніж у західних. Багато східнонімецьких соціал-демократів, включаючи колишнього прем'єр-міністра землі Бранденбург Матіас Платцека, виступають за зближення з Росією.

Нагадаємо, що кілька днів тому прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер завив про доцільність зняття санкцій, що суперечить офіційній позиції федерального уряду.

Фото: dpa