Окупанти зі зброєю оточили "Привоз" у Сімферополі, є затримані
Про це повідомляє користувач Facebook Шакір Шакіров.
"ФМС за допомогою ОМОНу в масках і з автоматами оточили ринок і перевіряють паспорти у людей неслов'янської зовнішності, в тому числі і у кримських татар, є затримані", - йдеться в повідомленні.
У відео користувача говориться, що перевіряючі з "міграційної служби" оточили всі входи і виходи з "Привозу".
Люди не можуть в'їхати або виїхати з території ринку.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 10 червня, в окупованому Криму російські силовики провели обшуки і затримання кримських татар. Під час обшуку в будинку кримського татарина Різи Омерова в Білогірську у його дружини почалися передчасні пологи.
За даними правозахисників, усього в Криму в трьох районах - Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському - окупанти затримали після обшуків вісім осіб і порушили кримінальну справу за статтею "тероризм".
Фото: Shakir Shakirov, facebook