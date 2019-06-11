Дозволом засекречувати компанії в Криму Росія визнала окупацію - Фріз

Утаємничення даних про компанії, що працюють в окупованому Криму, підкреслює їх незаконну діяльність на півострові.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз у Facebook.

"Утаємничення даних про суб‘єктів господарювання в Криму підкреслює їх незаконну діяльність на півострові та намагання Кремля перетворити окупований Крим на територію нелегальної економічної діяльності", - написала Фріз.

Вона зазначила, що Росія фактично визнала окупацію Криму постановою свого уряду №729 від 6 червня, згідною з якою у держреєстрі юридичних осіб дозволяється засекречувати дані про компанії, що працюють в окупованому Криму.

Фріз додала, що обмеження доступу до інформації про суб‘єктів господарювання є унікальним прецедентом у російському законодавстві.

"Фактично намагання окупаційної влади уникнути міжнародних санкцій штовхає її на прийняття рішень, що ставлять на рівні законодавства РФ під сумнів юрисдикцію Росії в Криму", - написала Фріз.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді РФ прийнято постанову про засекречення в єдиному державному реєстрі юридичних осіб (ЄДРЮО) даних про компанії, що працюють в окупованому Криму.

Згідно з ухваленим рішенням, доступ до інформації в ЄДРЮО про співвласників, керівників, ліцензії юрособи може бути закритий у трьох випадках: якщо відносно компаній діють іноземні санкції, якщо компанії уповноважених банків працюють для держоборонзамовлення, якщо компанії знаходяться, працюють або зареєстровані на території анексованого Криму та Севастополя.