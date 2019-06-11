В окупованому Криму активісти допомагають 170 дітям політв'язнів

В окупованому Криму на сьогодні список дітей політв'язнів включає 170 імен.

Про це в Facebook повідомила співзасновник громадського руху "Бізім балалар" (Наші діти) Ліля Буджурова.

"Наших дітей уже 170. До сьогоднішнього дня під опікою нашого народу, який здійснює її через громадську ініціативу «Бізім балалар»(Наші діти), перебувало 154 дитини ув'язнених кримських татар. Трохи раніше їх було понад 160, але зі списку вибули ті, чиї батьки були засуджені на умовні терміни, або діти досягли 18 років, або сім'ї відмовилися від допомоги. Але сьогодні бездушна державна машина, затримавши (а деяких вже і заарештувавши) ще 8 кримських татар, знедолила ще 16 їхніх дітей і одну ненароджену ", - повідомила Буджурова.

Вона розповіла, що перед Ораза-байрамом кримськотатарські активісти зібрали гроші і роздали перед святом по 5 тис. рублів кожній дитині з 154-х в списку.

Активістка закликала людей і далі надавати допомогу кримськотатарським дітям.

Як повідомляв Укрінформ, після обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах було затримано вісім осіб. Чотирьох з них: Різу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова і Айдера Джеппарова - за обвинуваченням у тероризмі (ст. 205.5 КК РФ) взяли під арешт терміном до 5 серпня. Сьогодні відбудуться "суди" щодо обрання запобіжного заходу у відношенні ще чотирьох затриманих - Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова і Ельдара Кантемірова.