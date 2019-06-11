Балуха утримують у тюремній лікарні, дають мінімум ліків

Адвокат українського політв'язня Володимира Балуха Ольга Дінзе підтвердила, що його тримають в тюремній лікарні й дають мінімум медпрепаратів.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

"Адвокат підтвердила, що українець знаходиться в обласній лікарні УФСІН, м.Торжок (ФКЛПУ ОБ УФСВП Росії по Тверській області) ... Ольга Дінзе додала, що Володимир Балух передає всім подяку за листи, на які він з радістю відповідає, і звертається до всіх з проханням продовжувати писати йому листи", - повідомляє правозахисна організація.

Адвокат розповіла, що Балуха тримають в тюремній лікарні, дають мінімум медпрепаратів і він, нарешті, отримав посилку, яку понад місяць тому йому відправляла його сестра.

"Лікарня належить до системи Федеральної служби виконання покарання, тому Володимира Балуха там тримають в камері. Він отримує мінімальний набір медичних препаратів. Стан здоров'я мого підзахисного трохи покращився за рахунок того, що він отримав посилку з продуктами, яку понад місяць тому відправляла його сестра, також деякі продукти він зміг купити в магазині. Але їсти їжу ФСВП Балух як і раніше відмовляється", - розповіла Дінзе.

За її словами, українцю необхідна стоматологічна допомога, тому адвокат подала заяву про надання її підзахисному послуг стоматолога.

Крім того, Дінзе повідомила, що раніше подавала на ім'я начальника колонії заяву "про відвідання Балуха лікарем з 30-річним стажем роботи для первинного огляду та постановки можливого діагнозу, але відповіді на цю заяву адвокат досі не отримала".

Також керівництво колонії не відреагувало на її адвокатський запит про оголошені Балуху стягнення, в тому числі залишилося без відповіді питання про підстави, за якими українець знаходився в штрафному ізоляторі.

У правозахисній організації нагадали, що засуджений в Криму за українську позицію Володимир Балух заперечує свою провину і не визнає рішення російського суду про позбавлення його волі. На знак протесту проти дій окупантів активіст відмовляється вживати їжу, яку готують в місцях позбавлення волі. Він їсть тільки те, що йому передають родичі. Українець також відмовляється носити тюремну робу, висловлюючи таким чином протест проти дій російських окупантів і відстоюючи своє прагнення до свободи.

Як повідомляв Укрінформ, українського активіста Володимира Балуха засудили до 4-х років 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії №4 у місті Торжок Тверської області Росії, що є порушенням ст.49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яким забороняється переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта. За перші два місяці перебування в російській колонії Балуха кілька разів за надуманими причинами відправляли в штрафний ізолятор (ШІЗО), що негативно позначилося на його ослабленому здоров'ї.