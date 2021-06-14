Окупанти відкривали вогонь біля Водяного і Новотошківського

Сьогодні станом на17:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані два випадки порушення ворогом режиму тиші.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі обстріляв українські позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Читайте також: Окупанти минулої доби двічі обстріляли позиції ООС на сході України

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК із застосуванням встановленого координаційного механізму.

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли позицій українських військових.