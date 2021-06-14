Окупанти відкривали вогонь біля Водяного і Новотошківського
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі обстріляв українські позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК із застосуванням встановленого координаційного механізму.
Як повідомляв Укрінформ, 13 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли позицій українських військових.