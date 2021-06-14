Окупанти минулої доби двічі обстріляли позиції ООС на сході України
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.
"У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.