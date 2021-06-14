Окупанти минулої доби двічі обстріляли позиції ООС на сході України

Протягом минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два обстріли позицій українських військових.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.

"У районі Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 7 годину ранку 14 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Новотошківського противник обстріляв українські позиції з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.