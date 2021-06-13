Окупанти дев'ять разів зірвали «тишу» та запустили через лінію розмежування дрон

Протягом минулої доби, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС.

«Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів», - ідеться у повідомленні.

Біля Луганського противник обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поряд з Новотошківським окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Як зазначається, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7-му годину ранку, 13 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та залишаються на своїх позиціях», - наголошують у штабі ООС.

Фото: mil.gov.ua