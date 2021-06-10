Червоний Хрест відправив в ОРДЛО ще 12 тонн гуманітарки
Укрінформ
На окуповані Росією частини Донецької та Луганської областей України доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 11,69 тонни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що 8 червня гуманітарну допомогу передано від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста. Гуманітарний вантаж - товари медичного призначення, медичне обладнання – відправили через КПВВ «Новотроїцьке» на Донеччині.
Як повідомляв Укрінформ, з 19 по 27 травня на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей доставлено понад 100 тонн гуманітарного вантажу.