На виставці зброї у Києві презентують новий український безпілотник

Новий український військовий безпілотник ACE ONE презентують на Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека – 2021" у Києві 15 червня.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Державного космічного агентства України.

"У рамках виставки відбудеться презентація українського надсучасного бойового дрону ACE ONE, аналогів якого немає у світі", – підкреслили у відомстві.

Так, згідно з даними, які є у розпорядженні Укрінформу, розробником літального апарату є Міжнародна українська компанія ACE, а керівники проєкту – колишній президент ДП "Антонов" Олександр Лось та колишній голова ДКАУ, член Міжнародної академії космонавтики Володимир Усов.

Вони запевняють, що "у своєму класі неважкопідйомних безпілотників ACE ONE буде номером 1 у світі".

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Крім цього, на виставці будуть представлені відомі авіабудівні конгломерати, топкомпанії світу за обсягами продажів озброєння, переможці хакатонів NASA Space App Challenge у категорії "Краще використання технологій" та інші висококласні компанії ринку оборонної галузі.

Виставка триватиме протягом 15-18 червня у Міжнародному виставковому центрі.

Як повідомлялося, Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека" проходить у Києві з 2004 року. Серед експонатів зазвичай представлені озброєння і засоби індивідуальної екіпіровки солдата на полі бою, техніка та озброєння сухопутних військ, озброєння і екіпірування правоохоронних органів, військова авіація.