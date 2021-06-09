Зеленський приїхав на передову

Президент України Володимир Зеленський вважає дуже важливим почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту і повідомити захисникам, що влада робить для встановлення миру.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твітері.

"Знову на #Донбасі. Знову – на передовій. Дуже важливо почути з перших вуст про ситуацію на лінії фронту й розповісти нашим захисникам, що ми робимо для встановлення миру. Бачу в наших бійців повне розуміння ситуації, спокій і впевненість. На таких патріотах тримається оборона України", - наголосив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 9 червня перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.