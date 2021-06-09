Зеленський обговорив з Трюдо ситуацію на сході України та розслідування збиття літака МАУ

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію на сході України, питання тиску на Росію й скоординував позиції щодо розслідування збиття українського літака рейсу PS752 в Ірані.

Про це глава держави написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Мав продуктивну бесіду з Джастіном Трюдо. Обговорили ситуацію на Донбасі та збереження тиску на РФ для досягнення миру. Вдячний Канаді за підтримку суверенітету та євроатлантичних прагнень України. Скоординували позиції щодо розслідування катастрофи літака рейсу PS752”, - зазначив Зеленський.

У пресслужбі Офісу Президента зауважили, що під час телефонної розмови Зеленський і Трюдо скоординували позиції з ключових питань порядку денного напередодні проведення самітів «Групи семи» та НАТО, які відбудуться найближчим часом.

Глава держави, зокрема, поінформував про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів.

«Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад», – сказав Зеленський.

Президент відзначив важливість збереження міжнародного тиску на РФ з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

Своєю чергою, за даними ОП, Трюдо підтвердив “непохитну підтримку” з боку Канади суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність у протидії тривалій агресії РФ.

«Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну», – наголосив він.

Співрозмовники також обговорили практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.

Окрему увагу було приділено посиленню координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності.

Також сторони торкнулися планів щодо подальшого політичного діалогу на найвищому рівні. Зеленський підтвердив запрошення Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

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Як повідомлялося, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі 176 осіб загинули.

Іранська влада 11 січня, після кількох днів заперечень, визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.