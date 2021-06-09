У Міноборони пояснили причини заборгованості з додаткових соцвиплат військовим

Заборгованість з виплати додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям виникла внаслідок недостатнього фінансування з Державного бюджету. Водночас найближчим часом вона буде ліквідована.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Виплата щомісячних основних видів грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил Міністерством оборони України здійснюється в повному обсязі… Поточна заборгованість з виплати додаткових видів грошового забезпечення виникла внаслідок недостатнього фінансування з Державного бюджету за напрямом соціальних виплат», - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві також повідомили, що з метою забезпечення додаткових обсягів фінансування на виплату грошового забезпечення у повному обсязі 7 червня відбулась робоча зустріч заступника міністра оборони України з керівництвом Міністерства фінансів. За її результатами визначено спільні кроки щодо погашення поточної заборгованості у найкоротші строки.