На окуповані території Донеччини й Луганщини доставили понад 55 тонн гумвантажу

На окуповані території Донецької та Луганської областей доставлено понад 55 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“Сьогодні, 4 червня, на окуповані РФ частини Донецької та Луганської областей України трьома вантажівками доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,52 тонни”, - ідеться в повідомленні.

Гуманітарна допомога передана від всіх держав-членів Женевських конвенцій, які роблять внески у глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

«Ми хотіли б подякувати за тривалу співпрацю між Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відповідно до пункту 1 наказу міністерства № 51 від 17 липня 2020 року, МКЧХ інформує стосовно намірів переміщення гуманітарного вантажу на території Донецької та Луганської областей, які непідконтрольні українській владі», - ідеться в листі МКЧХ до Мінреінтеграції.

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Автомобілі доправили гуманітарний вантаж через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке».

Як повідомляв Укрінформ, з 19 по 27 травня на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей доставлено понад 100 тонн гуманітарного вантажу.

Фото: minre.gov.ua