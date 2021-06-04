Горбулін пропонує розглядати два рівні технологічного переозброєння ЗСУ

Горбулін пропонує розглядати два рівні технологічного переозброєння ЗСУ

Укрінформ
Слід розглядати два рівні технологічного переозброєння української армії – створення стратегічних (оперативно-стратегічних), дорогих платформ і розвиток тактичних платформ для масового застосування.

Про це пише голова наглядової ради Українського інституту досліджень безпеки, перший віцепрезидент Національної академії наук України академік Володимир Горбулін у своїй статті для Укрінформу "Технологічне переозброєння України як щит від російської агресії".

"Перший – побудова глобальної системи стримування за рахунок ракетних технологій. Саме ракетних, тому що Україна здатна розвинути ракетний потенціал самостійно, без допомоги іноземних партнерів. Це одночасно і ракетний меч, і ракетний щит країни" - зазначив Горбулін.

За його словами, "ракетний меч – це оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) і комплекси крилатих ракет дальністю дії 500 і більше кілометрів, а також ракетні комплекси стратегічного призначення (РКСП) 2000-5000 км. А також засоби вдосконаленої артилерії з дальністю застосування 130-150 км. І авіаційні ракети "повітря-поверхня" з дальністю дії до 110 км".

Горбулін зазначає, що "...детальне вивчення потенціалу ракетних технологій говорить на користь таких можливостей. Сьогодні Україна може з усією відповідальністю заявити: створення стратегічних ракетних комплексів дальністю 2000-5000 км можливе! Озброєні ракетами з аеробалістичною траєкторією польоту, вони здатні подолати будь-яку систему протиракетної оборони (ПРО) – жодна з держав у світі не має надійної системи ПРО для знищення таких ракет. Але, найголовніше, ядро цієї ідеї полягає в тому, що поява певної кількості ОТРК і РКСП де-факто вирішило б завдання ПРО України", оскільки "...ракетний фактор стає асиметричною зброєю стримування. З чітким превентивним попередженням агресору, що в разі атаки будуть вражені стратегічні об'єкти і військова інфраструктура на його території".

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За словами академіка, таким чином Україна заощадить мільярди, які необхідно викласти на іноземні системи типу Patriot або Iron Dome.

Другий рівень технологічного переозброєння – технології для створення відносно дешевих розвідувально-ударних систем для масового застосування, а також суміжних з ними систем функціонального забезпечення, пише Горбулін.

За його даними, "це технології створення і впровадження автоматизованих систем управління військами та озброєнням, засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, роботизована техніка різного функціоналу і базування. Звичайно, слід додати засоби захищеного зв'язку і протидії в кіберпросторі. А також – розробки зброї на нових фізичних принципах, зокрема – електромагнітна і лазерна зброя".

Як повідомляв Укрінформ, відповідно до наказу Міністерства оборони України, на озброєння Збройних сил України прийнято безпілотний розвідувальний літаючий апарат "Лелека 100".

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