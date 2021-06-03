Випускники шкіл з окупованих територій можуть вчитися у будь-якому виші - Мінреінтеграції

Діти, які цього року закінчили школу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, на лінії дотику, а також у АР Крим та м.Севастополь, мають абсолютне право на навчання у будь-якому вищому навчальному закладі України.

На цьому наголосила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Драганчук, повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Мінреінтеграції.

«Діти, які, попри всі складнощі цього процесу, від блокування російськими окупаційними режимами КПВВ до залякування, їдуть здобувати якісну українську освіту, мають абсолютне право на навчання у будь-якому «виші» України, а також отримати можливість академічної та соціально-психологічної адаптації на підготовчих курсах зі спеціальною стипендією. Більшість із них є неймовірно мотивованими та цілеспрямованими. Вони вже зробили свій вибір і не мають його доводити повторно. Щодо питання мовної адаптації - це лише питання часу. Ми чекаємо на кожного вступника з ТОТ», - сказала Драганчук.

Вона нагадала, що з 1 червня 2021 року, розпочалося прийняття документів на підготовчі курси зі стипендіальним забезпеченням.

«Діти, які цього року закінчили школу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, на лінії дотику, а також в АР Крим та м.Севастополь, можуть подати документи на безоплатні підготовчі курси зі стипендією у 4590 гривень та отримати прекрасну освіту в університетах країни. Також ці дітки забезпечуються гуртожитком», - сказала Драганчук.

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Курси проходитимуть на базі 23 ЗВО, які є найпопулярнішими серед вступників з ТОТ. Приймання документів на підготовчі курси здійснюватиметься з 01 по 20 червня. Строк навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня – 2 місяці.

Як повідомлялося, 130 млн гривень буде спрямовано на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій України.