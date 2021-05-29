Мінреінтеграції відібрало 23 «виші», де запровадять курси зі стипендіями для молоді з ТОТ

Мінреінтеграції відібрало 23 «виші», для вступу в які молодь з тимчасово окупованих територій може пройти безоплатне навчання на курсах підготовки до вступу, при цьому отримуючи стипендії.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Міністерва з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За результатами розгляду пропозицій, комісією рекомендовано Мінреінтеграції запровадити підготовчі курси в наступних закладах вищої освіти:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Маріупольський державний університет.

Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет».

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Луганський національний аграрний університет.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.

Університет державної фіскальної служби України.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет».

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Полтавська державна аграрна академія.

Донецький національний медичний університет.

Донбаська державна машинобудівна академія.

Херсонський державний аграрно-економічний університет.

Державний заклад «Луганський державний медичний університет».

Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.

Одеська національна академія харчових технологій.

Щоб взяти участь в підготовчих курсах зі стипендіальним забезпеченням, молоді з тимчасово окупованих територій та лінії зіткнення необхідно обрати заклад вищої освіти з цього списку та звернутися туди та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв’язку з перетином КПВВ.

При перетині КПВВ треба буде показати друковане чи електронне запрошення, щоб майбутній слухач та особа, яка його супроводжує, не проходили обсервацію чи самоізоляцію.

Приїхати до одного із визначених ЗВО у строк з 01 по 20 червня та особисто подати заяву; копію паспорта (свідоцтва про народження, іншого документа, що посвідчує особу) (за наявності); копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); 4 фото (3х4);освітню декларацію.

Навчатися на підготовчих курсах може особа з-поміж молоді, яка у поточному навчальному році завершила здобуття повної загальної середньої освіти. Навчання на підготовчих курсах (з 29 червня по 31 серпня) може здійснюватися лише один раз та лише в одному ЗВО.