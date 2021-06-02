Тенденцій до розблокування роботи КПВВ на сході України немає — правозахисник

Тенденцій до того, що в ОРДЛО розблокують роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду найближчим часом, правозахисники не бачать.

Про це, як передає Укрінформ, в ефірі телеканалу "Дом" заявив засновник громадської організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

"Вони не будуть відкривати КПВВ в повному обсязі, як це було раніше, коли за добу через них проходили десятки тисяч людей. Цього вже не буде, наш прогноз негативний. Ми це бачимо за низкою факторів. Хоча б тому, що замість ремонтувати та відкривати КПВВ біля Золотого і Щастя, ремонтуються контрольно-пропускні пункти на "кордоні" з РФ. Вони там можуть багато про що говорити в підгрупах Тристоронньої контактної групи, але ми читаємо інформацію на місцях", — сказав Лисянський.

З української сторони з осені минулого року щодня відкриваються усі сім КПВВ. Але через позицію ОРДЛО, за фактом, зараз на Донбасі щодня працює тільки КПВВ "Станиця Луганська" на Луганщині.

Через КПВВ "Новотроїцьке" (Донецька область) перетин лінії зіткнення здійснюється лише двічі на тиждень (понеділками та п'ятницями), бо в ці дні представники "ДНР" на цьому транспортному коридорі відкривають свій КПВВ "Оленівка". У день проходять до 100 осіб - пропускають людей за списками, потрапляння в які люди чекають місяці.

Всі інші КПВВ з боку ОРДЛО закриті.

"Але мешканці окупованої частини Донеччини не можуть скористатися КПВВ "Станиця Луганська", бо вже понад рік закритий "кордон" між "ДНР" і "ЛНР". Правозахисники пояснюють, що на це в окупаційних адміністрацій є свої причини. "Кордон" між "ДНР" і "ЛНР" набагато суворіший, ніж "кордон" між Україною та "республіками". Чому це відбувається? Дотації з РФ їм виділяються пропорційно кожній людині. Наприклад, "пенсійний фонд", "соціальний фонд", місця позбавлення волі. Все прораховується по кожній людині, скільки у тебе людей — стільки ти й отримаєш. У 2017-2018 роках велика кількість була внутрішньої трудової міграції з Луганська в Донецьк. І це було проблемою, вони стали отримувати менше грошей і поставили "кордон", — розповів Лисянський.

З огляду на це виїзд із окупованої частини Донеччини на підконтрольну Україні територію за фактом можливий в порушення українського законодавства — через територію Росії.

Раніше Лисянський припустив, що в закритті КПВВ є й економічна складова. Пенсіонери, які отримують українські пенсії, не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію, щоб перевести в готівку банківські карти. У цьому зв'язку в ОРДЛО розширилися центри переведення в готівку карт, сумарний місячний дохід яких при закритих КПВВ становить до 7 млн дол.

Фото: ДПСУ