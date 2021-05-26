Окупанти з початку доби двічі зривали «тишу» у зоні ООС, поранений український боєць
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.
Біля населеного пункту Павлопіль російські найманці вели вогонь у бік наших позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Протягом минулої доби, 25 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.
Так, неподалік населеного пункту Новомихайлівка ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї.
Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру.
Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У напрямку наших позицій біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.