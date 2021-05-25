Українським військовим передали відремонтований бомбардувальник Су-24

Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу "Укроборонпрому", передало до Збройних сил України відремонтований бомбардувальник Су-24.

Про це повідомили на офіційному сайті Укроборонпрому, передає Укрінформ.

«Під час виконання робіт було повністю замінено пошкоджені агрегати планера літака.Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти та був переданий до підрозділу Повітряних сил Збройних сил України», - йдеться у повідомленні.

Су-24 – понадзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінною стрілоподібністю крила. Це основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" спеціалізується на капітальному та середньому ремонті різних типів літаків і двигунів, а також корабельних газотурбінних установок і комплектувальних виробів.

Фото: Укроборонпром