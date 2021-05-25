Президент пропонує збільшити чисельність ЗСУ

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про збільшення чисельності Збройних Сил у зв'язку з ухваленням Закону України «Про основи національного спротиву».

Відповідний документ зареєстрований на сайті парламенту, передає Укрінформ. Зазначається, що проєкт закону визначено Президентом як невідкладний. Текст законопроєкту наразі відсутній. Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт про основи національного спротиву. Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ