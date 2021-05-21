Контрафактні цигарки: у прокуратурі вирішували, як перекрити канали з ОРДЛО

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей діють три підприємства з виготовлення контрафактної тютюнової продукції.

Як передає Укрінформ з посиланням на Офіс генерального прокурора, про це йшлося на нараді заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова з керівниками правоохоронних органів Луганської та Донецької областей щодо боротьби з незаконним переміщенням підакцизних товарів з тимчасово окупованих територій України.

Нарада відбулася за дорученням генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Напрямок протидії незаконному обігу підакцизної групи товарів визначений одним із пріоритетних у діяльності органів прокуратури. Комплекс дій для припинення контрабандних потоків із непідконтрольних територій був обговорений у березні на засіданні РНБО, йдеться у повідомленні.

«Вирішення проблеми тіньового сектору економіки, зокрема незаконного обігу підакцизних товарів, потребує комплексного підходу. Існування ринку контрафактних підакцизних товарів не тільки наносить збитки бюджету, але й несе в собі небезпеку для здоров’я громадян. А незаконне переміщення підакцизних товарів з тимчасово окупованих територій ще й сприяє фінансуванню діяльності окупаційної влади РФ та підконтрольних їй незаконних збройних формувань», – заявив Мамедов.

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Заступник генпрокурора наголосив, що слідчим органам необхідно активізувати роботу з викриття незаконних схем поставок палива, тютюнових та алкогольних виробів, а також контрафактних товарів на підконтрольну Україні територію Донецької та Луганської областей.

"Наразі на тимчасово окупованій території функціонує три підприємства з виготовлення контрафактної тютюнової продукції. Переміщені з тимчасово окупованої території підроблені цигарки накопичуються на складах в населених пунктах поблизу лінії зіткнення, а в подальшому транспортуються до інших регіонів України, здебільшого з використанням послуг поштових логістичних компаній", - ідеться у повідомленні.

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В ході проведення заходів із протидії протиправній діяльності, пов’язаній з незаконним переправленням контрафактних тютюнових виробів, протягом 2020-2021 років за матеріалами управлінь СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато 11 кримінальних проваджень, припинено 12 незаконних поставок товару з тимчасово окупованих територій.

"За результатами спільної наради учасники визначили необхідні заходи для більш ефективного перекриття незаконних каналів постачання товарів з тимчасово окупованої території України, а також виявлення пунктів продажу та розміщення контрафактної продукції", - зауважили в ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, у травні СБУ заблокувала масштабний протиправний продаж контрафактних цигарок і алкоголю у Дніпропетровській та Донецькій областях. Щомісячний обіг становив понад 10 млн грн.

Оперативники спецслужби з’ясували, що зловмисники завозили продукцію, виготовлену у так званій «ДНР» та в одній із сусідніх країн. Частина цигарок була невідомого походження. Товар зловмисники переправляли з тимчасово окупованої території.