В Одесі завершили планування навчань Sea Breeze-2021

В Одесі представники 17 держав-учасниць та партнерів Північноатлантичного альянсу завершили заключну конференцію з планування українсько-американських навчань Sea Breeze-2021.

Про це у Фейсбуку повідомляють ВМС ЗСУ, передає Укрінформ.

"Навчання Sea Breeze-2021 - це ще один потужний крок і головний захід, спрямований на здобуття спроможностей ВМС працювати повністю за стандартами НАТО. В цьому році ми повертаємось до повномасштабного формату навчання, у якому беруть учать усі компоненти", - зазначив командувач ВМС контрадмірал Неїжпапа.

За його словами, метою заходу було остаточне узгодження плану, формату залучення держав-учасниць та рекогносцировка місць проведення навчань.

У 4-денній конференції взяли участь 17 держав-учасниць та партнерів Північноатлантичного альянсу. Окрім ВМС, до планування долучилися представники майже всіх видів і родів ЗС та силових структур України. Представники країн-учасниць обговорили й узгодили питання з організації навчань, серед яких: робота багатонаціонального штабу, визначення та постановка завдань силам, що будуть залучені, порядок взаємодії компонентів, всебічне забезпечення тощо.

Зазначається, що у заключній конференції уперше взяли участь представники Сенегалу й Тунісу.

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До участі в навчаннях планується залучити понад 30 кораблів, 30 літальних апаратів у морському і повітряному компоненті та більш як 1400 військовослужбовців підрозділів різних країн - у сухопутному. Також до навчання буде залучено органи інших військових формувань, видів та родів Збройних сил України, правоохоронні органи тощо.

Цьогорічні навчання Sea Breeze-2021 об’єднають рекордну кількість держав-учасниць, а саме 27 країн, які залучать свої підрозділи, екіпажі кораблів та літаків. Крім того, у навчанні планують взяти участь спостерігачі з 35 країн.