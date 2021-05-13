Існує ризик незаконної зміни кордонів України з боку Росії – МВС

Заступниця міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук заявляє, що існує ризик незаконної зміни кордонів України з боку Росії.

Про це вона повідомила під час форуму “Україна 30. Безпека країни”, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми розуміємо, що існує суттєвий ризик подальшої незаконної зміни кордонів з боку Російської Федерації, адже під прикриттям так званих „планових навчань“ відбувається нарощування військового ударного потенціалу”, — сказала Ковальчук.

Вона зазначила, що Росія зухвало порушує міжнародно визнані кордони нашої держави. За її словами, такі неприкриті кроки, як нарощування кількості російських військ біля кордону, змушують Україну впроваджувати заходи, спрямовані на захист цього кордону.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що росіяни постійно провокують ЗСУ, зокрема на морських ділянках. За даними Служби безпеки України, бойовий і чисельний склад ударного угруповання військ РФ на кордоні з Україною на сьогодні становить близько 100 тисяч осіб.