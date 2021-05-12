ВМС цьогоріч створять три дивізіони берегових мобільних комплексів «Нептун»

Командування ВМС ЗСУ планує у 2021 році посилити свої ударні спроможності та отримати три дивізіони берегових мобільних комплексів «Нептун». Крім того, передбачається й закупівля протимінних кораблів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» розповів командувач ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа.

«Серед пріоритетів, які ми передбачаєм, це набуття корабельним складом так званих ударних спроможностей за рахунок закупівлі та будівництва ракетних катерів та корветів. Другий напрямок не менш важливий – це набуття протимінних спроможностей ВМС за рахунок закупівілі протимінних кораблів та протимінніх комплексів та протимінних систем. Третій пріоритет – набуття наших патрульних спроможностей для захисту наших інтересів в мирний час», - повідомив Неїжпапа.

Він також нагадав, що на озброєння ВМС минулого року надійшов зразок військової техніки - ракетний комплекс берегового базування "Нептун".

"Цей ракетний комплекс спроможний знищувати надводні цілі противника на відстані більше 200 км. На даний час особовий склад здійснив вже підготовку на навчальному бойовому зразку техніки і в цьому році у складі Військово-морських сил ми будемо мати перший дивізіон берегового ракетного комплексу "Нептун". У подальшому, до 2025 року, ми плануємо мати три таких дивізіони, які будуть спроможні знищувати надводні цілі як в Азовській, так і Чорноморській операційній зоні", - заявив Неїжпапа, додавши, що вкрай важливо мати ситуаційну обізнаність щодо розташування противника в будь-який час доби.

В Україні існує кілька структур, які мають свої системи виявлення водних цілей. Йдеться про Мінінфраструктури, Держприкордонслужбу, тож, на думку командувача, необхідно об’єднати їх зусилля.

«Нам потрібно об’єднати наші зусилля щодо висвітлення надводної і підводної обстановки в єдину систему. І Кабінетом міністрів прийнято рішення щодо затвердження концепції програми єдиної державної системи висвітлення надводної та підводної обстановки. На даний час ця програма проходить зовнішнє погодження з іншими міністерствами і я передбачаю у найближчі два місяці прийняття цієї програми», - повідомив Неїжпапа.

Він також нагадав, що моніторинг надводної та підводної обстановки допомагають проводити також і міжнародні партнери.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року в Україні успішно завершились випробування крилатої ракети Р-360 комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м.

Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек. Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.

Фото: Міноборони