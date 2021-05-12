Офіс генпрокурора: через агресію РФ на сході України загинули 34 дитини

Від початку бойових дій на Луганщині та Донеччині встановлено загибель 34 дітей.

Про це заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

«У Луганській і Донецькій областях на цей момент встановлено загибель 34 дітей, поранених - майже 100. Інвалідність отримали 18», - уточнив він.

«Насправді діти війни - це дуже трагічна і болюча проблема, яку ми вивчаємо в межах нашої координації з правоохоронними органами. За офіційними даними, понад 33 тисячі дітей мають статус постраждалих. До речі, знаєте, що зараз дає статус потерпілого? Безкоштовне харчування в школі», - зазначив заступник генпрокурора.

За інформацією Мамедова, на лінії зіткнення проживають приблизно 37 тисяч дітей.

«Уже зараз потрібно думати, як вони будуть інтегровані в мирне життя. Відповіді на ці питання міг би дати інструмент перехідного правосуддя, проєкт концепції якого перебуває на розгляді в Офісі Президента», - підсумував він.

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Як повідомлялося, за даними ЮНІСЕФ, на сході України внаслідок вибухів мін і вибухонебезпечних залишків війни загинули 42 дитини, ще 144 зазнали поранень.

Постійне представництво України при ООН повідомляло про щонайменше 147 загиблих дітей під час агресії РФ на сході.