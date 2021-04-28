Лікарі в окупованому Донецьку відмовилися розповідати ОБСЄ про жертви серед цивільних

Лікарі в тимчасово окупованому Донецьку відмовилися надавати спостерігачам Місії ОБСЄ інформацію про ймовірні жертви серед цивільного населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 96/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 27 квітня 2021 року.

"22 квітня медпрацівники лікарні № 14 у н.п. Донецьк (непідконтрольний урядові) відмовилися надати спостерігачам інформацію про ймовірну жертву серед цивільного населення, пославшись на "необхідність звернутися до осіб, яким належить фактичний контроль", - йдеться у звіті.

Додається, що під час уточнення інформації про той самий імовірний випадок, співробітники лікарні ім. Калініна в окупованому Донецьку також відмовилися надати спостерігачам інформацію про ймовірні жертви серед цивільного населення, пославшись на "необхідність подати письмову заяву до лікарні".

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Як відомо, на початку квітня російські пропагандистські ресурси займалися поширенням інформації про загибель дитини в Олександрівському на тимчасово окупованій Донеччині нібито внаслідок удару українського безпілотника.

Через віддаленість населеного пункту від лінії зіткнення сторін, що ставить під сумнів можливість використання на такій відстані БПЛА, а також беручи до уваги безпідставність звинувачення, українська сторона категорично заперечила свою причетність до того, що трапилося.

Місія ОБСЄ через декілька днів після інциденту підтвердила факт загибелі дитини внаслідок вибуху.

Згідно з розслідуванням StopFake, йшлося, вочевидь, про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі. Місцеві жителі стверджували у соцмережах, що дід загиблого хлопчика зносив додому знайдені боєприпаси, а також, що перед вибухом ніхто не чув "свисту" від снаряда.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що нагнітання прокремлівськими "медіа" ситуації навколо смерті хлопчика могло також бути "планом щодо подальшої ескалації ситуації на фронті та саботування міжнародних перемовин".