В армії за добу – два випадки коронавірусу

Станом на ранок 11 травня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 764 особи. Нових випадків за добу – 2.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 11 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 764 особи. За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що хворі госпіталізовані до закладів охорони здоров’я. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) наразі перебуває 168 осіб.

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В пресслужбі також поінформували: від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 49 991 особа отримала першу дозу вакцини. З них 3 239 - військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 160 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби в Україні зафіксовано 2 208 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники. До медзакладів госпіталізували 1084 інфікованих, одужали 8617 осіб. Летальних випадків - 119. За добу здійснено 21 974 тестування (зокрема, методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5158).