У ЗСУ зафіксували 54 нових випадків COVID-19

У Збройних силах України за минулу добу зареєстровано 54 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб.

Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

Станом на 10.00 8 травня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 941 особа. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

Всього за час пандемії одужало 23 869 осіб, летальних випадків 85.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 208 осіб.

Повідомляють також, що за минулу добу проти COVID-19 щеплено 1069 осіб. Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 48 981 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3 217 - військові медики. Повторно провакциновано 277 осіб.