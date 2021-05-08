Окупанти 11 разів зривали «тишу», з початку доби - ще два порушення

Протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

«Ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів», - ідеться у повідомленні.

Окрім того, у районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Як зазначається, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Станом на 7-му годину ранку 8 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – наголошують у штабі ООС.

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Крім того, впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5044 транспортні засоби та 5243 особи. До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 86 адміністративних правопорушень, розкрито 26 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 726 осіб, на підконтрольну територію прибули 573 особи. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» - 109 і 125 відповідно.

Фото: ООС