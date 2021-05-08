Окупанти 11 разів зривали «тишу», з початку доби - ще два порушення
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
«Ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го калібру. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів», - ідеться у повідомленні.
Окрім того, у районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Як зазначається, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Станом на 7-му годину ранку 8 травня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед військових Збройних Сил України немає.
«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил», – наголошують у штабі ООС.
Крім того, впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5044 транспортні засоби та 5243 особи. До територіальних підрозділів на причетність до збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 86 адміністративних правопорушень, розкрито 26 злочинів.
Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідували 726 осіб, на підконтрольну територію прибули 573 особи. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» - 109 і 125 відповідно.
Фото: ООС