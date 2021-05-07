Окупанти сім разів порушили «тишу» - підступи до Пісків накрили мінометним вогнем
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
Зокрема ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.
З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а поблизу Авдіївки – також з ручних протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.