Окупанти сім разів порушили «тишу» - підступи до Пісків накрили мінометним вогнем

Окупанти сім разів порушили «тишу» - підступи до Пісків накрили мінометним вогнем

Укрінформ
З початку доби 7 травня станом на 17:00 збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а поблизу Авдіївки – також з ручних протитанкових гранатометів.

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У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

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