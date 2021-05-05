Протитанкові рови і відеокамери: Дейнеко розповів, як триває облаштування кордону з РФ

Проєкту «Стіна» немає, але інженерно-технічне облаштування кордону з Російською Федерацією продовжується.

Про це голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Укрінформ.

"Ми завершуємо роботи по Харківській області. Частина робіт триває по Чернігівській області. В минулому році облаштували одну ділянку в Луганській області та проєктно-вишукувальні роботи проводяться по Сумській області. Там інженерні роботи ще не розпочинались. За весь час робіт облаштовано близько 400 км протитанкового рову, 330 км рокадної дороги, 70 км колючого дроту і 100 км металевого паркану", - сказав Дейнеко.

Крім того, за його словами, в минулому році в Луганській області на ділянці "Троїцьке" була побудована надсучасна система відеоспостереження, камери там працюють в автоматичному режимі. Вони вже виявляли порушників державного кордону.

Водночас, Дейнеко зауважив, що "проєкту "Стіна" немає. Така назва збереглася в побуті.

"Треба розуміти, що немає такої стіни, яка б нас надійно захистила, стала своєрідним саркофагом від російських "Іскандерів" і танків. Такої стіни не існує. Єдиною стіною може бути готовність до самопожертви і мужність наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та всіх інших сил безпеки і оборони", - заявив Дейнеко.

Він наголосив, що "стіна" повинна забезпечувати 100% контроль за лінією кордону. Тому облаштовується протитанковий рів, контрольно-слідова смуга, рокадна дорога і завершується це все створенням системи відеоспостереження. "Тобто, ми будуємо вежі, на які встановлюємо відеокамери та тепловізори, які постійно у форматі 24/7 забезпечують контроль за державним кордоном. Це найбільш ефективна система, яка дозволяє повністю виключити людський фактор", - зазначив глава ДПСУ.

Дейнеко підкреслив, що камеру неможливо підкупити, вона не засне і не відвернеться в потрібний момент. "На мій погляд, саме до такої "стіни" ми повинні прагнути, якщо ми хочемо почуватися захищеними", - додав він.

Як повідомлялось, проєкт "Стіна" на кордоні з РФ почав виконуватися в 2014 році після початку російської агресії. Прогнозувалося, що вартість його буде 4 млрд грн. Потім вона була зменшена до 2,5 млрд. На сьогоднішній день фактично витрачено вже 2 млрд грн. На цей рік заплановані витрати 338 млн грн.