Понад 2 тисячі мін виявлено Місією СММ ОБСЄ лише за два дні 28 та 29 квітня 2021 року поблизу населених пунктів Сигнальне та Верхньошироківське.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Місія ОБСЄ за два дні виявила понад дві тисячі мін на сході України / Фото: ООС

«Українська сторона СЦКК відслідковуючи, верифікуючи та обліковуючи порушення Мінських домовленостей, які вчиняють збройні формування РФ уздовж лінії розмежування, констатує збільшення кількості порушень з боку окупантів із застосуванням заборонених протипіхотних мін та повне ігнорування ними взятих на себе зобов'язань. Зазначене підтверджується у квітневих звітах СММ ОБСЄ, у кожному з яких містяться дані про раніше зафіксовані та нові мінні загородження на території, яку тимчасово контролюють найманці РФ, у тому числі понад 2000 мін лише за два дні 28 та 29 квітня, що виявлені Місією поблизу населених пунктів Сигнальне та Верхньошироківське», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українська сторона СЦКК інформує, що з початку поточного року, за допомогою різних систем доставки (переносні комплекти мінування, БПЛА, гранати РПГ), ворог скинув понад 50 таких мін із затертим маркуванням, намагаючись приховати країну та завод їх виробництва.

Зафіксовано факти дистанційного мінування окупантами населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Хутір Вільний, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Внаслідок спрацювання однієї з дистанційно встановлених мін загинув цивільний мешканець Хутору Вільний.

Також зафіксовано й інші способи мінної війни, яка ведеться окупантами. Це зокрема, закидання на підконтрольну територію вибухових пристроїв, замаскованих під іграшки, а також предмети побуту, які можуть викликати цікавість мирних мешканців.

Так, 2 травня, в день святкування Великодня, на ґрунтовій дорозі неподалік населеного пункту Широка Балка, українські військовослужбовці виявили дитячий музичний програвач.

Розуміючи, що знаходження недешевої іграшки посеред дороги не може бути випадковим, даний предмет було знешкоджено за допомогою «саперної кішки», внаслідок чого він вибухнув.

У пресцентрі штабу ООС наголошують, що безпеці людей в регіоні збройного конфлікту загрожує наявність великої кількості мін та інших вибухонебезпечних предметів по обидва боки лінії розмежування. Розмінування місцевості з початком потепління стає дуже актуальним завданням.

2 вересня 2020 року, в рамках роботи Тристоронньої контактної групи, було погоджено рамкове рішення про протимінну діяльність, яке повинно стати основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому. У зв'язку з цим, були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. А ще одна ділянка, поблизу Золотого, мала бути розмінована в межах проведення робіт з відкриття КПВВ «Золоте».

Попри конструктивну позицію української сторони, РФ та її найманці продовжують блокувати процес розмінування, намагаючись прив’язати виконання досягнутих домовленостей щодо гуманітарного розмінування до реалізації своїх політичних інтересів.

Як підкреслюється, відверте нехтування найманцями питань гуманітарного розмінування, відсутність попереджувальних знаків та огорож навколо замінованих територій, хаотичність мінування та відсутність карт мінних полів, встановлених окупантами поблизу населених пунктів на тимчасово окупованій території, становить серйозну проблему та наражає на небезпеку мирне населення. Підтвердженням цього є численні факти каліцтва та загибелі місцевих мешканців на тимчасово окупованій території, відповідальність за які цілком лежить на окупаційних адміністраціях.

Намагаючись виправдатись за злочини проти людяності, окупанти вдаються до тиражування абсурдних звинувачень Збройних Сил України у начебто причетності до підривів поблизу населених пунктів на тимчасово окупованій території, які є нічим іншим, як елементами брудної та деструктивної пропагандистської кампанії противника, спрямованої на населення ОРДЛО та Російської Федерації.

Наголошується, що ця кампанія розгорнута на фоні збільшення кількості випадків цілеспрямованого застосування окупантами дистанційного мінування місцевості та цивільної інфраструктури на підконтрольній Урядові України території російськими мінами ПОМ-2.

Підкреслюється, що злочинні дії окупантів спрямовані на дестабілізацію ситуації вздовж лінії розмежування та свідчать про небажання вирішувати конфлікт мирним шляхом.

Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що всю відповідальність за вказані злочини несе Російська Федерація та її найманці.