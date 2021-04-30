Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки та Красногорівки

Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Від початку поточної доби, 30 квітня, станом на 12 годину зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню», - ідеться в повідомленні.

Так, неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а біля населеного пункту Красногорівка - з мінометів 120-го калібру.

«Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС та дотримуються режиму припинення вогню», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 29 квітня, було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.