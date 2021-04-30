Україна та Румунія проведуть спільні навчання Riverine-2021

В Одеській області восени відбудеться четверте поспіль спільне українсько-румунське навчання Riverine-2021 за участі Військово-морських сил та прикордонників двох країн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

“В Одесі відбулася конференція з планування українсько-румунського навчання Riverine-2021. Це вже четверте поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії, яке відбудеться восени цього року”, - ідеться у повідомленні.

Головна ідея навчання ‒ зміцнення регіональної безпеки, покращення рівня взаємодії і сумісності країн-учасниць.

До навчання від української сторони залучатимуться група малих броньованих артилерійських катерів, рейдовий тральщик, десантний корабель або катер, підрозділ морської піхоти, а також морська авіація ВМС України. Від румунської сторони – броньовані та патрульні катери, рейдові тральщики, а також піхотний підрозділ та вертоліт Puma Naval.

Також у навчанні візьмуть участь підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Процес планування, управління об’єднаними корабельно-катерними тактичними групами і відпрацювання завдань здійснюватимуться, як і раніше, відповідно до стандартів і процедур НАТО, йшлося на конференції.

Планується, що військові моряки проведуть тренування з бойового тралення окремих ділянок акваторії Дунаю, відбиття повітряного нападу противника, здійснюватимуть контроль за цивільним судноплавством у районах оперативної відповідальності, відпрацюють елементи тактичного маневрування з урахуванням особливостей навігації на судноплавній річці, патрулюватимуть водні шляхи, тренуватимуться в організації зв’язку та взаємодіятимуть з літальними апаратами.

“Особливістю стане відпрацювання завдання з висадки об’єднаного десанту морським та повітряним шляхом і взяття під контроль важливого об’єкта критичної інфраструктури. Підрозділ морської піхоти ВМС України та румунський піхотний підрозділ виконають завдання з річкового патрулювання і взяття під охорону та ескортування затриманого противника. Не менш важливим буде проведення протимінної операції на визначених ділянках річки Дунай з виконанням підривних дій”, − повідомила тимчасова виконувачка обов’язків старшого офіцера відділу доктрин, досвіду та багатонаціональних навчань командування підготовки Командування ВМС ЗС України капітан-лейтенант Оксана Сторожук.

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Як повідомляв Укрінформ, Riverine-2020 започатковані за двосторонньою ініціативою української та румунської сторони та вперше проведені у 2018 році.

Фото: МОУ