До третьої річниці початку операції Об’єднаних сил було відзначено військовослужбовців, які виконують завдання у районі ООС.

Про це йдеться на сайті Міноборони, передає Укрінформ.

За сумлінне виконання службових обов’язків та захист територіальної цілісності України захисники України були нагороджені відзнаками Командувача ООС «Козацький хрест» І, ІІ та ІІІ ступенів, «За звитягу та вірність», грамотами та подяками.

У районі проведення ООС нагородили українських військових / Фото: Міністерство оборони України

У відомстві нагадали, що 30 квітня 2018 року о 14:00 формат операції на сході України змінився - розпочалась Операція Об’єднаних сил.

«Якою б не була назва чи статус операції, йдеться про російсько-українську війну. 3 роки тому АТО стала ООС», - відзначив міністр оборони Андрій Таран, йдеться на сайті Міноборони.

За його словами, від стримування ворога і стабілізації ситуації на сході України було поставлено мету перейти до звільнення території України від російських окупаційних військ. Безпосереднє керівництво силами оборони у визначених районах перейшло до Збройних сил України.

Держава ввела у дію принципово новий і необхідний для виконання безпекових завдань комплекс військових і спеціальних організаційно-правових заходів, спрямованих на протидію діяльності збройних формувань Російської Федерації. Запроваджений особливий порядок в районі конфлікту надав військовослужбовцям розширених прав, максимально адекватних безпековим загрозам в районі проведення операції Об’єднаних сил, сказав Таран.

На його думку, сили оборони держави отримали більш відповідну до реалій, а відтак і більш ефективну організаційну основу. За принципами та стандартами НАТО було створено Командування об’єднаних сил для керівництва усіма операціями Збройних сил України та об’єднаний командний пункт Об’єднаних сил для управління операцією в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Зміна АТО на ООС мала свої наслідки й для місцевого населення. Держава отримала дієвіші інструменти допомоги людям прифронтових населених пунктів та поліпшення соціально-економічних умов в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Арифметика дат болюча: 4 роки АТО +3 роки ООС = 7 років війни Росії проти України. Як би не називались операції з оборони рідного краю, безсумнівне одне - це наша відповідь на агресію Російської Федерації", наголосив міністр.

Він зауважив, що останні місяці ще раз показали – не треба мати жодних ілюзій: сотні кілометрів українсько-російського кордону - це сотні кілометрів фронту. Тримати його – завдання наших оборонців. Місія політиків - сконцентруватися на врегулюванні та припинення війни на сході України мирним шляхом.

Фото: mil.gov.ua