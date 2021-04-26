Окупанти обстріляли під Гнутовим українських саперів, які проводили розмінування

Піротехників ДСНС внаслідок обстрілів евакуювали з місця проведення розмінування у Гнутовому Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

Сьогодні приблизно з 8:00 до 8:40 окупанти обстріляли садове товариство біля Гнутового під Маріуполем.

"Місце обстрілу знаходиться в безпосередній близькості з полем, на якому виконують роботи піротехнічні підрозділи ДСНС у рамках Спільного проєкту між ДСНС та Представництвом міжнародної гуманітарної організації The HALO Trust в Україні». На момент обстрілу на місці знаходились 23 представника ДСНС та 5 одиниць техніки. Рятувальники були вимушені негайно зупинити роботи та залишити небезпечну ділянку", - ідеться у повідомленні.

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На даний час роботи припинені, особовий склад піротехнічних підрозділів ДСНС евакуйований з місця події. Загиблих та постраждалих не має.

Наприкінці березня піротехніки ДСНС приступили до чергової фази розмінування в рамках співпраці з представництвом The HALO Trust в Україні на ділянці Гнутове-1 загальною площею 12 га.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Фото: ДСНС