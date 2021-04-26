Окупанти з початку доби шість разів зривали «тишу» у зоні ООС
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
Ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного.
З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля Світлодарська – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
На дії російсько-окупаційних військ Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, ідеться в повідомленні