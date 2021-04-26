Окупанти з початку доби шість разів зривали «тишу» у зоні ООС

Сьогодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

Ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного.

З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля Світлодарська – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

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Неподалік Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На дії російсько-окупаційних військ Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, ідеться в повідомленні